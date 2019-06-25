Сборная России завоевала золото в спортивной аэробике на Европейских играх

Мужская сборная России по спортивной аэробике одержала победу в групповых соревнованиях на Европейских играх в Минске (Беларусь).

В активе российской команды 22,250 балла. Второй результат показала сборная Болгарии (22,186), призовую тройку замкнула команда Румынии (22,083).

Состав сборной России: Тимур Кулаев, Пётр Перминов, Илья Остапенко, Роман Семёнов, Гарсеван Джаназян.

Ранее российские дзюдоисты выиграли золото ЕИ-2019 в соревнованиях смешанных команд. В финале они взяли верх над командой Португалии со счётом 4:3.

Россия лидирует в общекомандном зачёте Европейских игр. В её активе 24 золотые, 12 серебряных и 16 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.

На первых Европейских играх, которые состоялись в Баку (Азербайджан) в 2015 году, сборная России завоевала 164 медали — 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых.