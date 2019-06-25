Российские дзюдоисты выиграли золото ЕИ-2019 в соревнованиях смешанных команд

Сборная России по дзюдо завоевала золотые медали в соревнованиях смешанных команд на Европейских играх в Минске (Беларусь).

В финале россияне взяли верх над командой Португалии со счётом 4:3. Победы в своих схватках одержали Муса Могушков (весовая категория до 73 кг), Инал Тасоев (свыше 90 кг) и Дарья Межецкая (до 57 кг). Ксения Чибисова (свыше 70 кг), Алёна Прокопенко (до 70 кг) и Хусен Халмурзаев (до 90 кг) проиграли соперникам. В ходе поединка россияне уступали со счётом 0:3.

При ничейном результате (3:3) состоялась решающая встреча, в которой Могушков одолел Жорже Фернандеша.

Бронзовые награды достались Австрии и Франции.

Сборная России возглавляет общекомандный зачёт Игр. В её активе 23 золотые, 12 серебряных и 15 бронзовых медалей. Соревнования завершатся 30 июня.