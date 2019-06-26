Резцова — о дисквалификации биатлонистов: надо обратиться к Путину

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова прокомментировала информацию о четырёхлетней дисквалификации за допинг российских биатлонистов Александр Печёнкина и Александра Чернышова.
«Честно сказать, я уже так отошла от этого. Мне неинтересен бардак, который творится с Олимпиады в Корее и до Кореи. Никем ничего не ликвидировано. Эти проблемы перешли в прошлом сезоне на Логинова. Как-то нужно действовать Владимиру Драчёву. Не сидеть на месте. Он же президент СБР, должен биться за каждого спортсмена. Записаться на приём к президенту, руководителю Олимпийского комитета. Почему до наших спортсменов опять домогаются? Причём практически ни одна проба не доказана. И тем не менее всё пустили на самотек. И что дальше?!
Как мы найдём тех, кто кормил? Если спортсмен попался, значит он согласился это кушать. Вы думаете кто-то согласится рассказать такое? Это только Резцова могла озвучить, что нам где-то чего-то давали, а мы даже не понимали что именно. Почему вы упёрлись в биатлон? Весь спорт такой же. Причём не только российский. Наверное, мы как-то неправильно всё это делаем, что на нас баллоны катят. Где-то попадаемся.
Я больше чем уверена, что спортсмены из других стран не чисты, но, наверное, это правильно делают. Как говорится в пословице: не пойман – не вор.
Драчёв должен обращаться к президенту России! Он же президент Федерации биатлона России, а значит, имеет право записаться на приём к нашим депутатам, которые во всё горло говорят: «Мы помогаем. Мы решаем проблемы спорта».
Пусть Путин распорядится. Тем же руководителям Олимпийского комитета можно сказать: «Ребята, чего вы сидите на попе ровно? Почему не помогаете нашим спортсменам?» — цитирует Резцову «Спорт день за днём».
30 августа 2018 года стало известно, что четыре российских биатлониста подозреваются IBU в нарушении антидопинговых правил. Подозреваемыми оказались Александр Печёнкин, Александр Чернышов, Светлана Слепцова и Евгений Устюгов. Решение по делам Слепцовой и Устюгова пока не принято.
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