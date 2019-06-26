Сын экс-президента IBU подозревается в сотрудничестве с допинг-клиникой Шмидта

Даниэль Ташлер, сын экс-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Готлиба Ташлера, подозревается в сотрудничестве с допинговой клиникой в Германии, где главным врачом был одиозный Марк Шмидт. Об этом сообщает немецкий телеканал ARD, ссылаясь на собственное расследование.
Следствие уже включилось в дело — в настоящий момент полиция устанавливает, в какой роли Даниэль Ташлер сотрудничал со Шмидтом. По одной из версий, он помогал врачу с поиском новых клиентов среди спортсменов. По другой — лишь принимал допинг.
Напомним, 32-летний Ташлер является бывшим биатлонистом. В 2016 году он был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. На этапах Кубка мира Даниэль не выступал с 2014 года.
Напомним, допинговая сеть Шмидта была раскрыта в начале марта после того, как во время чемпионата мира в Зеефельде (Австрия) были задержаны пять спортсменов за использование кровяного допинга. Ранее стало известно, что услугами Шмидта пользовались 50-60 спортсменов, в год на незаконном обороте допинга немецкий врач мог зарабатывать от € 400 до 900 тыс.
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