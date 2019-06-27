Велогонщик Дмитриев обвинил судью в вылете сборной России в первом круге ЕИ-2019

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в велоспорте на треке Денис Дмитриев прокомментировал неудачу сборной России, завершившей выступления в командном спринте на II Европейских играх в Минске (Беларусь).
«Судья не имеет права тебя сдерживать. Даже если ты делаешь фальстарт, он должен тебя отпустить, и тогда уже судья на вышке принимает решение. Но это точно не должен делать судья, который держит спортсмена. Меня на старте судья придержал, а я растерялся и не поднял руку для перезаезда. Это всё доли секунды, я был в замешательстве, не поднял руку», — приводит слова велогонщика Р-Спорт.
Сборная России продолжает уверенно лидировать в общекомандном медальном зачёте II Европейских игр в Минске. У россиян 31 золотая, 16 серебряных и 24 бронзовые награды.
II Европейские игры завершатся в воскресенье, 30 июня.
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