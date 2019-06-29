Борец греко-римского стиля Марянян выиграл Европейские игры в весе до 60 кг

Борец греко-римского стиля Степан Марянян стал победителем вторых Европейских игр в весовой категории до 60 кг. В финале Маранян нанёс поражение представителю Венгрии Эрику Торбе со счётом 9:0. Бронзовые медали в этом весе завоевали Дато Чхартишвили из Грузии и молдаванин Виктор Чобану.

Также сегодня в Минске пройдут ещё два финала с участием российских борцов. В весе до 67 кг Заур Кабалоев будет бороться с грузином Шмаги Болквадзе. В категории до 77 кг Александр Чехиркин в финальной схватке сойдётся с армянином Карапетом Чаляном.

30 июня российские спортсмены не выступят в решающих схватках турнира по греко-римской борьбе на Европейских играх, так как Бекхан Оздоев (до 87 кг), Александр Головин (до 97 кг) и Сергей Семёнов (до 130 кг) не сумели выйти в финал.