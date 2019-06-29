Третье золото Евроигр сборной России по греко-римской борьбе принёс Чехиркин

Третью золотую медаль сборной России по греко-римской борьбе принёс Александр Чехиркин. В решающей схватке в весовой категории до 77 кг Чехиркин нанёс поражение представителю Армении Карапету Чаляну со счётом 7:6. Бронзовые медали в этом весе завоевали Алекс Кессидис из Швеции и венгр Тамаш Лоринц.

Ранее сегодня чемпионом Европейских игр в весе до 60 кг стал россиянин Степан Марянян, который в финале нанёс поражение представителю Венгрии Эрику Торбе со счётом 9:0. В решающей схватке категории до 67 кг Заур Кабалоев одолел грузина Шмаги Болквадзе со счётом 3:1.

30 июня российские спортсмены не выступят в решающих схватках турнира по греко-римской борьбе на Европейских играх, так как Бекхан Оздоев (до 87 кг), Александр Головин (до 97 кг) и Сергей Семёнов (до 130 кг) не сумели выйти в финал. Головин и Семёнов поборются за бронзу через утешительные поединки.