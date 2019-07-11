Биатлонист Иванов: в футболе лучше всех смотрятся Логинов и Вьюхин

Победитель Универсиады 2019 года российский биатлонист Дмитрий Иванов рассказал о подготовке к сезону на сборе в Тюмени.

«Тренировки проходят отлично. Работаем по всем направлениям. Плюс футбол – наша традиционная игра в сборной. Помогает отвлечься и пользу приносит. Кто в футболе смотрится лучше всех? Александр Логинов и Андрей Вьюхин. В общем, тюменские парни задают тон.

Каждую тренировку проводим на позитиве. В чём хочется добавить в межсезонье? В биатлоне всё важно. Надо и стрельбу, и скорость держать на уровне. Но я хочу особый акцент сделать на свой ход. Добавить в силовой подготовке и увеличить среднюю скорость по дистанции", — цитирует Иванова «Тюменская арена».

Первый этап Кубка мира пройдёт с 30 ноября по 8 декабря в Эстерсунде (Швеция).