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Шубенков – о болиде Формулы-1: тачила прикольная, но я б на такой ездить не стал

Шубенков – о болиде Формулы-1: тачила прикольная, но я б на такой ездить не стал
Другие / Лёгкая атлетика 0

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков продолжает восстанавливаться в Австрии после травмы, полученной на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате (Марокко). Спортсмен посетил штаб-квартиру компании «Red Bull» и увидел болид одноимённой команды Формулы-1.

«Тачила прикольная, но я б на такой ездить не стал. Места внутри мало, дури много», — написал Шубенков в своём «инстаграме» под фотографией, на которой он сидит рядом с болидом.

Невольным виновником повреждения, которое Шубенков получил в Рабате, стал Омар Маклеод из Ямайки. На последних метрах забега на этапе «Бриллиантовой лиги» он случайно наступил, россиянину на ногу, из-за чего оба спортсмена потеряли равновесие. Падение не помешало Шубенкову одержать победу. Однако россиянин травмировал плечо, колено и голеностоп, что пока не позволяет ему участвовать в соревнованиях.

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