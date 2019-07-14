Мизинов завоевал золото чемпионата Европы U23 в спортивной ходьбе на 20 км

Бронзовый призёр чемпионата Европы — 2018, обладатель серебра Кубка Европы — 2019 россиянин Василий Мизинов стал победителем проходящего в Евле (Швеция) молодёжного чемпионата Европы U23, в спортивной ходьбе на 20 км. Мизинов преодолел дистанцию со скромным для себя результатом 1:21.29, который стал рекордом соревнований.

На той же дистанции среди женщин россиянка Яна Смердова завоевала бронзу.

Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы U23. Евле, Швеция

Спортивная ходьба, 20 км. Мужчины

1. Василий Мизинов (Россия) — 1:21.29.

2. Салих Коркмаз (Турция) — 1:21.32

3. Каллум Уилкинсон (Великобритания) — 1:22.13.

Женщины

1. Айсе Тедкаль (Турция) — 1:34.47.

2. Ольга Нидзялек (Польша) — 1:35.54.

3. Яна Смердова (Россия) – 1:35.58.