Названа возможная причина гибели 17-летнего биатлониста в Крыму

В Следственном комитете РФ сообщили, что причиной гибели 17-летнего российского биатлониста Артемия Хасанкаева в Крыму могла стать патология сердечно-сосудистой системы. По факту гибели спортсмена возбуждено уголовное дело.
15 июня в ходе тренировочного забега Хасанкаев отстал от группы, имея при себе только лыжные палки. В тот же день появилось сообщение о поисках биатлониста. Были задействованы кинологи. 16 июня появилась информация, что Хасанкаева удалось обнаружить. Он был уже мёртв.
Хасанкаев входил в состав юношеской сборной России. Принимал участие в чемпионате мира среди юниоров—2019 в Осрбли (Словакия) и занял 14-е место в индивидуальной гонке. В юношеском рейтинге Союза биатлонистов России в минувшем сезоне Хасанкаев занял третью строчку.
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