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Чемпион мира—2005 по дзюдо скончался в возрасте 36 лет

Чемпион мира—2005 по дзюдо скончался в возрасте 36 лет
Другие / Борьба 0

Чемпион мира по дзюдо британец Крэйг Фэллон умер вчера, 15 июля, на 37-м году жизни, сообщает официальный сайт Федерации дзюдо Великобритании.

«С глубоким сожалением мы делимся этой печальной новостью с миром дзюдо. Чемпион мира Крэйг Фэллон, отец и сын, ушёл из жизни в понедельник в возрасте 36 лет.

Крэйг ушёл из дзюдо в 2011 году после блестящей карьеры, в ходе которой он одновременно владел титулами чемпиона мира (2005 года) и Европы (2006 года) и до сих пор остаётся одним из двух британских дзюдоистов, наряду с Нилом Адамсом, добившихся этого достижения», — говорится в сообщении.

После завершения карьеры в 2011 году Фэллон перешёл на тренерскую работу, в марте 2019 года возглавил Ассоциацию дзюдо Уэльса.

Причина смерти дзюдоиста не уточняется.

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