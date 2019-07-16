Чемпион мира—2005 по дзюдо скончался в возрасте 36 лет

Чемпион мира по дзюдо британец Крэйг Фэллон умер вчера, 15 июля, на 37-м году жизни, сообщает официальный сайт Федерации дзюдо Великобритании.
«С глубоким сожалением мы делимся этой печальной новостью с миром дзюдо. Чемпион мира Крэйг Фэллон, отец и сын, ушёл из жизни в понедельник в возрасте 36 лет.
Крэйг ушёл из дзюдо в 2011 году после блестящей карьеры, в ходе которой он одновременно владел титулами чемпиона мира (2005 года) и Европы (2006 года) и до сих пор остаётся одним из двух британских дзюдоистов, наряду с Нилом Адамсом, добившихся этого достижения», — говорится в сообщении.
После завершения карьеры в 2011 году Фэллон перешёл на тренерскую работу, в марте 2019 года возглавил Ассоциацию дзюдо Уэльса.
Причина смерти дзюдоиста не уточняется.
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