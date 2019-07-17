Юрлова-Перхт, Устюгов, Ретивых и Фуркад выступят на фестивале Blink

С 31 июля по 3 августа в Норвегии пройдёт традиционный лыжероллерный фестиваль Blink. Россию на этих соревнованиях представят биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт, а также лыжники: Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Анна Нечаевская, Анастасия Седова, Елена Соболева, Евгений Белов, Андрей Краснов, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Иван Кириллов, сообщает Langrenn.

Из известных биатлонистов в число участников вошли Мартен Фуркад, Доротея Вирер, Анастасия Кузьмина, Кайса Мякяряйнен и Андрей Расторгуев.

На фестивале ожидается участие лыжников Терезе Йохауг, Майкен Касперсен Фаллы, Ингвильд Флюгстад Эстберг, Сьюра Рёте, Иво Нисканена, Кристы Пярмякоски, Федерико Пеллегрино, Юстины Ковальчик.

Всего заявки на участие подали около 2800 человек.