Черчесов опубликовал фото с Загитовой

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов опубликовал фото с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.

«С фигуристкой Алиной Загитовой», — написал тренер.

Фото доступно в «инстаграме» Станислава Черчесова.

В олимпийском сезоне, первом среди взрослых, Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой, а также победительницей чемпионата Европы и финала Гран-при. В сезоне-2018/19 Алина стала чемпионкой мира.



Загитова уверенно возглавляет рейтинг Международного союза конькобежцев, опережая более чем на 1000 очков японку Сатоко Мияхару.

Ранее фигуристки группы Этери Тутберидзе — Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Канышева — также сфотографировались с Черчесовым и нападающим сборной России Артёмом Дзюбой.