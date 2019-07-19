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Украинская шахматистка сравнила отказ от турниров в России с завершением карьеры

Украинская шахматистка сравнила отказ от турниров в России с завершением карьеры
Другие / Шахматы 0

Украинская шахматистка Анна Музычук рассказала, почему не прекращает ездить на соревнования в Россию, несмотря на отношения между странами.

«Понимаю возмущение людей. Да, Россия напала на нашу страну, идёт война. Больно, что погибло столько украинцев. Но поймите и меня: Россия – ведущая шахматная страна, шахматы там очень поддерживаются. Президент Международной шахматной федерации — россиянин. Каждый год в России проводится несколько соревнований самого высокого уровня, там будут проводиться и в дальнейшем.

Это не вопрос пропуска одного турнира. Если мы отказываемся ездить на соревнования в Россию, то можно завершать профессиональную карьеру. С 2014 года мы с Марией ездили в Россию исключительно на официальные соревнования. Вопрос нашего участия в соревнованиях на территории РФ мы обсуждали с руководством области и города Львова. Они ответили, что нас понимают и сказали: «Езжайте и побеждайте»», — приводит слова Музычук «Телеканал 24».

Источник: Телеканал 24

Заглавное фото: instagram.com/muzychuk_anna

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