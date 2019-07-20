Сборная России по пляжному футболу разгромила Эстонию в квалификации ЧМ-2019

Сборная России по пляжному футболу одержала вторую победу на европейском отборочном турнире чемпионата мира – 2019, который проходит в «Лужниках». Хозяева песка разгромили команду Эстонии со счётом 7:2.
Первые 5 мячей побывали в воротах эстонской команды за первые 7 минут матча. Отличились Николай Крышанов, Фёдор Земсков, Алексей Макаров, Юрий Крашенинников и Артур Папоротный. Во втором периоде Земсков забил ещё один мяч, в третьем отрезке матча отличился Дмитрий Шишин. После чего эстонцы сумели размочить счёт.
Накануне сборная России обыграла команду Германии – 6:2. С двумя победами в активе подопечные Михаила Лихачёва досрочно вышли в 1/8 финала.
Пляжный футбол. Чемпионат мира — 2019. Отборочный турнир. Европа.
Группа А. Второй тур
Эстония – Россия – 2:7 (0:5, 0:1, 2:1).
Голы: Лепик, 34, Мунскинд, 34 — Н. Крышанов, 2, Земсков, 2, 15, Макаров, 5, Крашенинников, 6, Папоротный, 7, Шишин, 34.
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