Фантастическая победа России в финале отбора ЧМ-2019. Все голы и награждение

Сборная России по пляжному футболу в финале европейского отборочного турнира чемпионата мира — 2019, проходившего в Москве, разгромила команду Италии со счётом 7:1.

Уже на первой минуте Юрий Крашенинников открыл счёт. Во второй половине стартового игрового отрезка преимущество сборной России увеличилось после автогола итальянцев, а перед перерывом гол головой забил Антон Шкарин.

Во втором периоде доминирование сборной России продолжилось. Голкипер россиян Максим Чужков точно пробил от своих ворот, Фёдор Земсков замкнул идеальный пас Шкарина, а Артур Папоротный в касание забил после скидки от Чужкова. Единственный ответный мяч забил Габриэле Гори. В заключительном периоде Земсков с помощью бисиклеты установил окончательный счёт финала – 7:1.

Сборные России и Италии ещё накануне гарантировали себе участие в чемпионате мира — 2019. Также Европу на главном турнире двухлетия представят команды Швейцарии, Беларуси и Португалии.

Видео доступно на YouTube-канале BSRussia.