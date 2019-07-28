Россиянин Лебедев стал главным тренером сборной США по лыжной акробатике

Бронзовый призёр зимней Олимпиады 2006 года по фристайлу россиянин Владимир Лебедев возглавил сборную США по лыжной акробатике, информирует официальный сайт Ассоциации лыжного спорта и сноуборда США.
До назначения 35-летнего российского специалиста этот пост занимала Эмили Кук.
«Владимир пользуется авторитетом в сообществе. Его страсть к работе задаёт высокую планку для спортсменов», — говорится в сообщении.
Ранее Лебедев работал тренером американской команды по могулу, а также был личным тренером нескольких спортсменов, которые в общей сложности выиграли 12 наград в период с 2014 по 2017 год.
Лебедев — первый россиянин, завоевавший медаль на Олимпийских играх в лыжной акробатике. На Играх в Пхёнчхане бронза досталась его подопечному — Илье Бурову.
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