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Россиянин Лебедев стал главным тренером сборной США по лыжной акробатике

Россиянин Лебедев стал главным тренером сборной США по лыжной акробатике
Другие / Прочие виды спорта 0

Бронзовый призёр зимней Олимпиады 2006 года по фристайлу россиянин Владимир Лебедев возглавил сборную США по лыжной акробатике, информирует официальный сайт Ассоциации лыжного спорта и сноуборда США.

До назначения 35-летнего российского специалиста этот пост занимала Эмили Кук.

«Владимир пользуется авторитетом в сообществе. Его страсть к работе задаёт высокую планку для спортсменов», — говорится в сообщении.

Ранее Лебедев работал тренером американской команды по могулу, а также был личным тренером нескольких спортсменов, которые в общей сложности выиграли 12 наград в период с 2014 по 2017 год.

Лебедев — первый россиянин, завоевавший медаль на Олимпийских играх в лыжной акробатике. На Играх в Пхёнчхане бронза досталась его подопечному — Илье Бурову.

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