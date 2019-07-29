Вице-чемпионка ОИ рассказала, почему её дочь ушла из художественной гимнастики

Серебряный призёр Олимпийских игр 1996 года, пятикратная чемпионка мира россиянка Яна Батыршина рассказала, почему её старшая дочь ушла из художественной гимнастики и занялась балетом.

«Моя старшая дочь, ей на днях исполнилось 14 лет, она занималась художественной гимнастикой три года и даже стала чемпионкой Москвы, подавала очень большие надежды. Её уже хотели забрать в Олимпийскую деревню, где тренируется сборная России, чтобы она следила за старшими девочками и набиралась опыта. Но, честно говоря, в какой-то момент ей стало очень сложно, когда пошли булавы, лента — это не каждая гимнастка выдерживает. Она подошла и сказала: „Мама, очень тяжело, не справляюсь с предметами“.

К тому же ей было вдвойне тяжелее, потому что все знали, кто её мама, и всё время говорили: «Марьяша, вот ты должна стать такой, как мама, или даже лучше!» «Вот у тебя такая мама, такая мама». И, конечно же, ребёнку тяжело, когда на него давят. Хотя, конечно, все данные были для гимнастики, но этот гимнастический опыт мы использовали для балета, сейчас дочка занимается балетом. Самые лучшие данные в академии у нее — и гибкость фантастическая, и растяжка благодаря гимнастике, поэтому занятия не прошли даром", — рассказала Батыршина оргкомитету чемпионата мира — 2019 в Баку. Гимнастка является послом этих соревнований.