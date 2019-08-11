Карякин сыграл вничью с Каруаной на старте этапа Grand Chess Tour в США
Россиянин Сергей Карякин дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение в быстрых шахматах в первый день этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США).
Вчера, 10 августа, шахматисты провели по три раунда в рапиде. Карякин белыми фигурами сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной и китайцем Юй Янъи, а чёрными уступил представителю Армении Левону Ароняну.
Турнирная таблица после первого дня
1. Левон Аронян (Армения) — 6
2. Магнус Карлсен (Норвегия) — 4
2. Дин Лижэнь (Китай) — 4
4. Фабиано Каруана (США) — 3
4. Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 3
4. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 3
7. Юй Янъи (Китай) — 2
7. Сергей Карякин (Россия) — 2
7. Рихард Раппорт (Венгрия) — 2
10. Домингес Перес — 1.
Турнир завершится 14 августа.
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