Карякин сыграл вничью с Каруаной на старте этапа Grand Chess Tour в США

Россиянин Сергей Карякин дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение в быстрых шахматах в первый день этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США).

Вчера, 10 августа, шахматисты провели по три раунда в рапиде. Карякин белыми фигурами сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной и китайцем Юй Янъи, а чёрными уступил представителю Армении Левону Ароняну.

Турнирная таблица после первого дня

1. Левон Аронян (Армения) — 6

2. Магнус Карлсен (Норвегия) — 4

2. Дин Лижэнь (Китай) — 4

4. Фабиано Каруана (США) — 3

4. Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 3

4. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 3

7. Юй Янъи (Китай) — 2

7. Сергей Карякин (Россия) — 2

7. Рихард Раппорт (Венгрия) — 2

10. Домингес Перес — 1.

Турнир завершится 14 августа.