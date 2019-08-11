Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Карякин сыграл вничью с Каруаной на старте этапа Grand Chess Tour в США

Карякин сыграл вничью с Каруаной на старте этапа Grand Chess Tour в США
Другие / Шахматы 0

Россиянин Сергей Карякин дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение в быстрых шахматах в первый день этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США).

Вчера, 10 августа, шахматисты провели по три раунда в рапиде. Карякин белыми фигурами сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной и китайцем Юй Янъи, а чёрными уступил представителю Армении Левону Ароняну.

Турнирная таблица после первого дня

1. Левон Аронян (Армения) — 6
2. Магнус Карлсен (Норвегия) — 4
2. Дин Лижэнь (Китай) — 4
4. Фабиано Каруана (США) — 3
4. Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 3
4. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 3
7. Юй Янъи (Китай) — 2
7. Сергей Карякин (Россия) — 2
7. Рихард Раппорт (Венгрия) — 2
10. Домингес Перес — 1.

Турнир завершится 14 августа.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент