Участники Петербургской парусной недели прибыли в Выборг

Завершился 5-й этап Санкт-Петербургской парусной недели. Флот участников соревнований преодолел путь от острова Гогланд до города Выборга.

«От Гогланда до Выборга была офшорная гонка, 60 миль мы прошли за восемь часов. Мы летели 8,5 узлов, на порывах в какой-то момент мы зафиксировали по GPS 14 узлов. Такое впечатление, что водоизмещающая лодка начала становиться глиссирующей и летела над водой. Мы порвали брас, сломали карабин браса, порвали мочку оттяжки гика. Главное – быстро отремонтировались и пошли дальше. Правда, шли уже под генуей и потеряли скорость где-то на 1 узел», – рассказал капитан яхты «Луга» Александр Соловьёв (зачётная группа ORC).

Сегодня, 15 августа, возле Выборга пройдут короткие прибрежные гонки, завтра, 16 августа, флот выйдет в Приморск.