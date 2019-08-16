Сергей Карякин выпустит книгу для начинающих шахматистов

19 августа в продажу поступит первая книга серии шахматных задачников российского гроссмейстера Сергея Карякина, созданная совместно с издательством «Эксмо».



«Медная книга» содержит основные объяснения шахматных понятий и более 400 заданий на мат в один ход, которые расположены по возрастанию сложности и призваны помочь натренировать умение быстро находить решения в шахматной партии. Задачник предназначен для начинающих шахматистов: как для взрослых, так и для детей. Эта книга может объединить досуг родителей и детей, а также даёт возможность заниматься самостоятельно; подходит для занятий в обычной и спортивных школах.



Книга написана в соавторстве с лицензированным тренером ФИДЕ, автором более 10 книг по шахматам, руководителем сети детских центров «Академия мыслителей» Екатериной Волковой.

«Главное в шахматах, как и в любом спорте, — тренировки и правильные книги! Именно поэтому я решил создать серию шахматных задачников, которые помогут развить внимательность, логику и память. Книга станет полезной не только для детей, но и для взрослых начинающих шахматистов. Совсем скоро в продажу поступит второй задачник — «Бронзовая книга», которая уже доступна для предзаказа», — сказал автор «Медной книги» Сергей Карякин.



Презентация книги пройдёт в Москве 7 сентября 2019 года. Она будет доступна в сети магазинов «Московский дом книги», «Читай-город», «Буквоед» и в «Молодой гвардии», а также онлайн в магазине «Лабиринт».



«Бронзовая книга», вторая из серии шахматных задачников, уже доступна для предзаказа по ссылке: https://book24.ru/product/shakhmaty-obuchayushchiy-zadachnik-bronzovaya-kniga-5403885/.