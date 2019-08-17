Сборная России по регби уступила команде Италии в товарищеском матче

Мужская сборная России по регби потерпела поражение от команды Италии в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в Сан-Бенедетто-дель-Тронто (Италия), завершилась со счетом 85:15 (38:8) в пользу хозяев поля.
Для обеих сборных эта игра стала этапом подготовки к Кубку мира, который пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября. Ранее команда России в ходе подготовки к Кубку мира победила сборную клубов Российской премьер-лиги — 40:0.
После матча сборная России останется в Италии ещё на неделю и проведёт совместные тренировки с клубом «Зебре».
27 августа российская команда на стадионе «Слава» в Москве сыграет тест-матч с командой «Джерси Редс». На этот день был запланирован товарищеский матч с командой Грузии в Тбилиси. Однако он был отменён из-за напряжённой политической обстановки в Грузии.
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