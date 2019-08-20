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В Тамбовской области во время тренировки умерла 25-летняя легкоатлетка

В Тамбовской области во время тренировки умерла 25-летняя легкоатлетка
Другие / Лёгкая атлетика 0

Многократная чемпионка Тамбовской области, призёр Центрального федерального округа по лёгкой атлетике Маргарита Плавунова скончалась в возрасте 25 лет. Как сообщает «Рен-ТВ», девушке стало плохо во время тренировки.

В ходе подготовки к очередным соревнованиям девушка вышла на пробежку, однако завершить её не смогла. Маргарите стало плохо, она упала, а прибывшие врачи не сумели её спасти.

Спортсменка с детства занималась лёгкой атлетикой. Попробовав себя в разных дисциплинах, она остановилась на беге с барьерами. В конце июля на чемпионате России Маргарита заняла 18-е место в общем зачёте на дистанции 100 метров, выполнив норматив кандидата в мастера спорта.

Ранее стало известно, что финская лыжница, выступавшая на Олимпиаде в Сочи, умерла в возрасте 36 лет.

Источник: РЕН ТВ

Заглавное фото: instagram.com/ri_pl

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