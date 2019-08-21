Российский танцор ударил партнёршу кулаком в лицо на чемпионате мира по танго

На чемпионате мира по аргентинскому танго в Буэнос-Айресе (Аргентина) произошел скандал с участием россиян Кирилла Паршакова и Анны Гудыно.



По информации аргентинского издания Clarin, после выступления танцор не справился с эмоциями и ударил партнёршу кулаком в лицо. Организаторы заметили это, после чего последовала дисквалификация. Сообщается, что партнёрше предложили написать заявление в полицию, однако она отказалась.



Позднее Паршаков и Гудыно, являющиеся мужем и женой, записали видеообращение в «Фейсбуке». «Вчера был полуфинал чемпионата мира, после танца мы поругались, из-за того что не все получилось. Жаль, что наши эмоции увидели организаторы и неправильно восприняли их. Обидно, что такая ситуация привела к дисквалификации. Ну что мы можем тут сказать… Нам не то что обидно, жалко, грустно, хочется рыдать… Просто большая мечта не осуществилась...



Сейчас, немного успокоившись и приняв ситуацию, мы призываем всех профессиональных танцоров всегда контролировать эмоции и работать над собой. Потому что иногда это может лишить вас мечты. Надеемся, что наша ситуация послужит примером всем парам, особенно эмоциональным, и вы будете ещё больше любить и ценить друг друга», — говорится в сообщении.