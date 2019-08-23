Олимпийский чемпион по пятиборью Лесун не выступит в личном турнире на ЧМ

Олимпийский чемпион Игр-2016 россиянин Александр Лесун на чемпионате мира по современному пятиборью, который пройдёт в Будапеште со 2 по 9 сентября, выступит только в эстафете, сообщает РИА «Новости». Это стало известно после объявления состава сборной России на первенство планеты.
В мужской эстафетной команде вместе с Лесуном выступит Данил Калимуллин. В личном турнире Россию представят Александр Лифанов, Кирилл Беляков, Егор Пучкаревский и Калимуллин.
В женской эстафете стартуют Ксения Фральцова и Аделина Ибатуллина, в личном турнире — Гульназ Губайдуллина, Ульяна Баташова, Анна Буряк и Ибатуллина.
В личном первенстве будут разыграны три персональные лицензии для выступления на Играх 2020 года в Токио. На недавнем чемпионате Европы путёвки на Олимпиаду завоевали Ибатуллина и Лифанов.
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