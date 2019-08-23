В Ингушетии открыли спортзал, сделали фотографии, а затем вывезли все тренажёры

Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов застал пустой спортивный зал в новом физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) в Малгобекском районе. Случилось это во время внезапной проверки региона. Руководитель остался крайне недоволен ситуацией и потребовал от правительства и надзорных органов разобраться в ситуации и наказать виновных.
«Это новый физкультурно-оздоровительный комплекс в сельском поселении Верхние Ачалуки, видите — пустой зал. Когда его открывали, мне фотографии показали, он был полон спортивным инвентарём.
Почему после открытия они исчезли? Куда исчезли? Откуда привезли? Пустой он стоит. Видите, какой красивый комплекс, а внутрь зайдешь — ничего нет», — сказал Калиматов. Видео его выступления опубликовал телеграм-канал Mash.
Видео доступно на «Чемпионате».
- 23 августа 2019
-
21:48
-
21:30
-
21:14
-
21:03
-
20:40
-
20:33
-
20:23
-
20:10
-
19:47
-
19:37
-
19:05
-
18:17
-
18:00
-
17:59
-
17:44
-
17:39
-
17:00
-
16:29
-
15:34
-
15:15
-
14:27
-
13:42
-
12:43
-
11:24
-
10:38
-
10:02
-
09:50
-
09:26
-
09:19
-
09:12
-
00:57
- 22 августа 2019
-
23:55
-
23:17
-
22:51
-
22:16