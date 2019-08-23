В Ингушетии открыли спортзал, сделали фотографии, а затем вывезли все тренажёры

Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов застал пустой спортивный зал в новом физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) в Малгобекском районе. Случилось это во время внезапной проверки региона. Руководитель остался крайне недоволен ситуацией и потребовал от правительства и надзорных органов разобраться в ситуации и наказать виновных.



«Это новый физкультурно-оздоровительный комплекс в сельском поселении Верхние Ачалуки, видите — пустой зал. Когда его открывали, мне фотографии показали, он был полон спортивным инвентарём.



Почему после открытия они исчезли? Куда исчезли? Откуда привезли? Пустой он стоит. Видите, какой красивый комплекс, а внутрь зайдешь — ничего нет», — сказал Калиматов. Видео его выступления опубликовал телеграм-канал Mash.

Видео доступно на «Чемпионате».