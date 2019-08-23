Чикунова завоевала золото на дистанции 100 м брассом на юниорском ЧМ по плаванию
Российские пловцы завоевали две медали в очередной день чемпионата мира среди юниоров, который проходит в Будапеште (Венгрия). Евгения Чикунова победила в финальном заплыве на 100 м брассом, а Никита Данилов, Александр Щёголев, Максим Александров и Александр Егоров стали вторыми в кролевой эстафете 4х200 м. Россияне уступили только американцам, побившим юношеский мировой рекорд.
Плавание. Чемпионат мира среди юниоров. Будапешт, Венгрия
Мужчины. Вольный стиль. Эстафета 4х200 м
1. США – 7.08,37.
2. Россия – 7.11,90.
3. Австралия – 7.15,06.
Женщины. Брасс. 100 м
1. Евгения Чикунова (Россия) – 1.06,93.
2. Кэйтлин Доблер (США) – 1.06,97.
3. Кайла ван дер Мерве (Великобритания) – 1.07,06.
4. Анастасия Макарова (Россия) – 1.07,10.
- 23 августа 2019
-
21:48
-
21:30
-
21:14
-
21:03
-
20:40
-
20:33
-
20:23
-
20:10
-
19:47
-
19:37
-
19:05
-
18:17
-
18:00
-
17:59
-
17:44
-
17:39
-
17:00
-
16:29
-
15:34
-
15:15
-
14:27
-
13:42
-
12:43
-
11:24
-
10:38
-
10:02
-
09:50
-
09:26
-
09:19
-
09:12
-
00:57
- 22 августа 2019
-
23:55
-
23:17
-
22:51
-
22:16
Партнерский контент