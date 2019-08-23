Чикунова завоевала золото на дистанции 100 м брассом на юниорском ЧМ по плаванию

Российские пловцы завоевали две медали в очередной день чемпионата мира среди юниоров, который проходит в Будапеште (Венгрия). Евгения Чикунова победила в финальном заплыве на 100 м брассом, а Никита Данилов, Александр Щёголев, Максим Александров и Александр Егоров стали вторыми в кролевой эстафете 4х200 м. Россияне уступили только американцам, побившим юношеский мировой рекорд.

Плавание. Чемпионат мира среди юниоров. Будапешт, Венгрия

Мужчины. Вольный стиль. Эстафета 4х200 м

1. США – 7.08,37.

2. Россия – 7.11,90.

3. Австралия – 7.15,06.

Женщины. Брасс. 100 м

1. Евгения Чикунова (Россия) – 1.06,93.

2. Кэйтлин Доблер (США) – 1.06,97.

3. Кайла ван дер Мерве (Великобритания) – 1.07,06.

4. Анастасия Макарова (Россия) – 1.07,10.