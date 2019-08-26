Миллер выиграла международный турнир в Мадриде в беге на 400 м

Россиянка Полина Миллер заняла первое место в забеге на 400 метров на международном турнире Meeting Madrid 2019, организованный Королевской федерацией лёгкой атлетики Испании в Мадриде.
Российская бегунья преодолела дистанцию ровно за 51 секунду, что стало для 19-летней спортсменки личным рекордом. Ранее в сезоне-2019 Миллер пробегала эту дистанцию на Мемориале Знаменских за 51,59. Юниорское первенство Европы Полина выиграла с результатом 51,72.
Второе место заняла американка Джейди Стептер — 51,18 секунды. Тройку призёров замкнула киприотка Елени Артимата — 51,34 секунды.
Лёгкая атлетика. Международный турнир в Мадриде. Испания
Бег на 400 м. Женщины
1. Полина Миллер (Россия) – 51,00.
2. Джейди Стептер (США) – 51,18.
3. Елени Артимата (Кипр) – 51,34.
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