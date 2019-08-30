Пары из России заняли 3 первых места в короткой программе на этапе юниорского ГП

В Лейк-Плэсиде (США) стартовал второй этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. В соревнованиях спортивных пар после короткой программы три первых места занимают российские дуэты. Лидерство захватили Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов.

Фигурное катание. Юниорский Гран-при. Второй этап

Спортивные пары. Короткая программа

1. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) – 68,21.

2. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) – 58,66.

3. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) – 55,68.

В соревнованиях одиночников лидирует японец Сун Сато. Лучший из россиян, Глеб Лутфуллин, занимает пятое место.

Юниоры. Короткая программа

1. Сун Сато (Япония) – 79,19.

2. Стивен Гоголев (Канада) – 78,85.

3. Илья Малинин (США) – 71,34...

5. Глеб Лутфуллин (Россия) – 66,27...

9. Матвей Ветлугин (Россия) – 57,25.