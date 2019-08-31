Дина Аверина одержала победу в многоборье на этапе Кубка вызова в Казани

Россиянка Дина Аверина одержала победу в индивидуальном многоборье на этапе Кубка Мирового вызова по художественной гимнастике в Казани. Второе место заняла Арина Аверина. Бронзовым призёром стала болгарка Катрин Тасева.

Дина первенствовала во всех видах программы. Арина получила вторые оценки дня в упражнениях с мячом, булавами и лентой и стала третьей в упражнении с обручем, уступив сестре и болгарке Боряне Калейн.

Этап Кубка Мирового вызова в Казани завершится завтра, 1 сентября, финалами в отдельных упражнениях. Россиянки выступят во всех видах программы.

Художественная гимнастика. Этап Кубка Мирового вызова. Казань, Россия

Индивидуальное многоборье

1. Дина Аверина (Россия) – 90,45.

2. Арина Аверина (Россия) – 86,80.

3. Катрин Тасева (Болгария) – 80,90.