Дина Аверина одержала победу в многоборье на этапе Кубка вызова в Казани

Россиянка Дина Аверина одержала победу в индивидуальном многоборье на этапе Кубка Мирового вызова по художественной гимнастике в Казани. Второе место заняла Арина Аверина. Бронзовым призёром стала болгарка Катрин Тасева.
Дина первенствовала во всех видах программы. Арина получила вторые оценки дня в упражнениях с мячом, булавами и лентой и стала третьей в упражнении с обручем, уступив сестре и болгарке Боряне Калейн.
Этап Кубка Мирового вызова в Казани завершится завтра, 1 сентября, финалами в отдельных упражнениях. Россиянки выступят во всех видах программы.
Художественная гимнастика. Этап Кубка Мирового вызова. Казань, Россия
Индивидуальное многоборье
1. Дина Аверина (Россия) – 90,45.
2. Арина Аверина (Россия) – 86,80.
3. Катрин Тасева (Болгария) – 80,90.
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