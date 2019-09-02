В России спортивному бизнесу будут выделены гранты на 300 млн руб

Государство направит 300 млн руб. на спортивные инициативы малого и среднего бизнеса, который занимается производством инвентаря и цифровых продуктов, заявил секретарь экспертного совета Министерства спорта России Игорь Немов.

Речь идёт о спортивных проектах в нескольких направлениях, в том числе «спортивная инфраструктура» (от стадиона до футбольной коробки во дворе), «спортивный инвентарь» (от мячей до инновационных тренажеров), цифровые технологии (цифровые сервисы — платформы, вовлекающие в занятия).

«Размер грантов — от 3 до 10 млн. руб. Так государство поможет спортивным предпринимателям преодолеть рисковый период на старте бизнеса.

Должен появиться качественный и доступный спортивный инвентарь от российских производителей и целая система спортивного образования и услуг населению», — приводит слова Немова РБК.

После чемпионата мира по футболу — 2018, прошедшего в России, Минспорта, Минэкономразвития и Аналитический центр при правительстве создали систему поддержки спортивных проектов, в котором распределения грантов занимается Межведомственный проектный офис.

На конкурс, открытый в июле 2019 года, в межведомственный проектный офис пришло 1796 инициатив, связанных с созданием спортивного инвентаря и развитием цифровых сервисов. 300 из них было отобрано экспертной комиссией, 22 проекта — получат гранты в этом году.



В октябре 2018 года президент Владимир Путин заявил, что к 2024 году 55% россиян должны систематически заниматься спортом или физкультурой. По мнению Немова, для достижения этих показателей количество спортивных объектов в стране — доступных площадок, где каждый может заняться спортом, необходимо увеличить с 300 тыс. до 500 тыс., а также повысить их доступность и эффективность работы.