Иранский дзюдоист запросил политическое убежище в Германии после угроз на родине
Иранский дзюдоист Саид Моллаеи, который на чемпионате мира в Токио выступал в весовой категории до 81 кг, не планирует возвращаться на родину.
Спортсмен опасается возвращаться домой, после того как не выполнил указания Национального олимпийского комитета. В НОК Моллаеи обязали сняться с турнира, чтобы исключить возможность встречи с Саги Муки из Израиля. По информации Around the Rings, Моллаеи подал ходатайство о предоставлении убежища в Германии.
Напомним, Перед полуфиналом тренеру дзюдоиста позвонил глава НОК Ирана. Друзья спортсмена сообщили ему, что его отца настойчиво убеждали повлиять на сына во избежание неприятностей. Дзюдоист, узнав об этом, упал и разрыдался. В полуфинальной схватке Моллаеи уступил Маттиасу Кассе из Бельгии.
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