Объявлен состав сборной России по греко-римской борьбе на чемпионат мира

Главный тренер сборной России греко-римской борьбе Гоги Когуашвили огласил состав команды на чемпионат мира, который пройдёт в Нур-Султане с 14 по 22 сентября. В частности, в заявку включён двукратный олимпийский чемпион Роман Власов, сообщает официальный сайт ФСБР.
Греко-римская борьба. Чемпионат мира. Нур-Султан, Казахстан
Состав сборной России
До 55 кг. Виталий Кабалоев — чемпион Европы-2019.
До 60 кг. Сергей Емелин — чемпион мира-2018, чемпион Европы-2018.
До 63 кг. Степан Марянян — чемпион мира-2018, чемпион Европы-2019, двукратный победитель Европейских игр.
До 67 кг. Артём Сурков — чемпион мира-2018, трёхкратный чемпион Европы (2015, 2017, 2018).
До 72 кг. Абуязид Манцигов — чемпион Европы-2018.
До 77 кг. Роман Власов — двукратный олимпийский чемпион (2012, 2016), двукратный чемпион мира (2011, 2015), четырёхкратный чемпион Европы (2012, 2013, 2018, 2019).
До 82 кг. Адлан Акиев — призёр чемпионата Европы-2017.
До 87 кг. Александр Комаров — призёр чемпионата Европы-2019.
До 97 кг. Муса Евлоев — чемпион мира-2018, чемпион Европы-2019.
До 130 кг. Сергей Семёнов — чемпион мира-2018, призёр Олимпиады-2016.
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