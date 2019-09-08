Американец побил рекорд россиянина Сарычева в жиме лёжа

Американец Джулиус Мэддокс побил абсолютный рекорд мира в безэкипировочном жиме лёжа. Он выжал штангу весом 335,5 кг.

Предыдущее достижение было установлено россиянином Кириллом Сарычевым, который в ноябре 2015 года выжал штангу весом 335 кг. До Сарычева рекордсменом являлся американец Эрик Спотто. Ему 19 мая 2013 года покорился вес 327,5 кг.

Несмотря на то что Мэддоксу не удалось в рекордном подходе поставить штангу на стойки после команды судьи, попытка спортсмена была засчитана.

Рекорд был установлен на соревнованиях под эгидой федерации WRPF, президентом которой является 30-летний Сарычев.

Напомним, в 2015 году россиянину во второй попытке покорился вес 330 килограммов, а затем он улучшил собственное же достижение, выжав 335 кг.