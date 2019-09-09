Болт: человек, который побьёт мои рекорды, ещё не родился

Восьмикратный олимпийский чемпион из Ямайки, ямайский легкоатлет Усэйн Болт выразил мнение, что ещё не родился человек, который мог бы побить его рекорды.

«Человек, который может побить мои рекорды, ещё не родился. Однако это обязательно произойдёт. Тут вопрос времени. Надеюсь, лет через 20-25 я скажу детям, что мои рекорды ещё не побиты.

В самом начале карьеры меня беспокоил сколиоз. Я не знал, как с этим справиться, пока не нашёл врача в Германии. В тот момент я боялся, что моя карьера под угрозой. Но я не сломался и выдержал эти испытания», — цитирует Болта Mundo Deportivo.

Болт также является 10-кратным чемпионом мира. 33-летнему спортсмену принадлежат рекорды на 100-метровке (9,58 секунды) и 200-метровке (19,19 секунды).