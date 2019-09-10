Звёзды шоу-бизнеса поддержат промышленников в финале Спартакиады «Моспром»

21 сентября в Москве в СК «Лужники» пройдёт финал Спартакиады «Моспром» среди работников промышленных предприятий и профильных вузов Москвы.

В комплексных соревнованиях по пяти видам спорта — лёгкой атлетике, мини-футболу, стритболу, настольному теннису и шахматам примут участие более 700 работников предприятий Москвы, а также студентов инженерных специальностей.

«Спартакиада «Моспром» проводится в Москве впервые. Она нацелена не только на развитие корпоративного спорта среди работников московских предприятий, но и на обмен опытом, объединение совершенно разных отраслей промышленности – от машиностроения до нанотехнологий. В отборочных турах Спартакиады приняли участие более 100 предприятий и 14 вузов Москвы – это почти 3000 человек, представляющих свыше 20 различных отраслей. Уверен, что финал Спартакиады станет большим праздником для столичных профессионалов такой важной сферы, как промышленность», – подчеркнул руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы Александр Прохоров.

«Развитие промышленности Москвы – одна из приоритетных задач московского правительства. На сегодняшний день в промышленном секторе работают более 700 тысяч человек. Первая Спартакиада вызвала большой интерес у работников столичных предприятий. Рассчитываем, что мероприятие станет ежегодным, число участников и количество видов соревнований будут увеличиваться», – ответил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Финальный день Спартакиады «Моспром» включит в себя не только спортивные соревнования между сильнейшими заводами и вузами столицы и определение победителей, но и широкую развлекательную программу. Церемония открытия начнётся в 10:00.

Для гостей финала Спартакиады будут работать развлекательные площадки: аэрохоккей, настольный футбол, батут, классики, дартс, мини-гольф, кроссфит. В 13:00 стартуют мастер-классы от именитых спортсменов по шахматам, футболу и баскетболу для всех желающих.

В 15:00 на главной сцене начнётся концерт: перед гостями и участниками выступят известные диджеи и звёзды шоу-бизнеса: Тимати, Елена Темникова, Тима Белорусских, T-Killah, Звонкий, Artik & Asti, Нюша и Бьянка. В 15:45 пройдёт церемония награждения победителей. Посетить финал Спартакиады может любой желающий. Вход для гостей бесплатный, необходима лишь регистрация на сайте final.spartakiadamosprom.ru.