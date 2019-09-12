Гатауллин: IAAF должна принять решение — русские уже достаточно наказаны, хватит

Серебряный призёр Олимпийских игр 1988 в прыжках с шестом Радион Гатауллин считает, что IAAF пора уже определиться и принять решение о восстановлении в правах российской лёгкой атлетики.

«Мне кажется, что IAAF должна принять принципиальное решение: русские уже достаточно наказаны, хватит! Но процесс всё равно идет. У некоторых тренеров и спортсменов желание быстро получить результат превалирует над здравым смыслом. В России с начала года уже выявлено 38 положительных допинг-проб. Там многие из той старой базы Московской лаборатории, но это может стать поводом для принятия жестких мер против России. К примеру, в прошлом году было 36 проб, а сейчас на две больше. Значит, вы недостаточно хорошо боретесь с допингом. Так можно бесконечно продлевать отстранение ВФЛА.

Много проб из регионов, они взяты на соревнованиях местного уровня. Контролировать это тяжело. У местных тренеров есть соблазн: если их спортсмен выполнит норму кандидата в мастера спорта, а тем более мастера, тренер получит неплохую прибавку к зарплате. А если у него таких мастеров пятеро?! За мастера тренеру могут доплачивать ежемесячно до 20 тысяч, при условии призового места на первенстве России. А если у него трое мастеров – получается уже плюс 60 тысяч. А если еще КМС несколько человек, то до 100 тысяч набегает. Эти деньги могут подтолкнуть человека пойти на риск», — приводит слова Гатауллина «Советский спорт».