IAAF допустила российскую легкоатлетку Ивонину к международным стартам

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) позволила российской легкоатлетке Екатерине Ивонине участвовать в международных стартах в нейтральном статусе. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.
Сообщается, что специальная антидопинговая комиссия IAAF пришла к выводу, что Ивонина соответствует критериям, которые необходимо выполнить для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
25-летняя уроженка Кирова специализируется на стипль-чезе. Екатерина является победительницей Кубка мира по горному бегу среди девушек, серебряным призёром Кубка мира по горному бегу—2010 и серебряным призёром Кубка мира по горному бегу—2011.
В период с 27 сентября по 6 октября в Дохе пройдёт чемпионат мира по лёгкой атлетике, в котором Ивонина может принять участие.
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