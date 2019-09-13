Российские волейболисты одержали волевую победу над командой Беларуси на ЧЕ

Волейболисты сборной России одержали вторую победу на чемпионате Европы. Подопечные Туомаса Саммельвуо в матче второго тура в группе С нанесли поражение сборной Беларуси со счётом 3:1 (23:25, 25:17, 25:22, 25:10). Действующие чемпионы Европы из-за собственных ошибок неожиданно проиграли первую партию, но в дальнейшем не дали усомниться в своём превосходстве.

Самыми результативными игроками матча стали блокирующий сборной России Дмитрий Мусэрский (3 очка на блоке) и диагональный Виктор Полетаев, набравшие по 16 очков. По 12 баллов в активе Егора Клюки и Антона Семышева (3 эйса).

Накануне россияне нанесли поражение турецкой команде — 3:1, а 14 сентября сыграют со сборной Северной Македонии.

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Любляна, Словения

Группа С. Второй тур

Беларусь – Россия – 1:3 (25:23, 17:25, 22:25, 10:25).