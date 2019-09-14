Женская сборная России по волейболу разгромила Камерун на старте Кубка мира

Женская сборная России по волейболу стартовала на Кубке мира в Японии с победы над командой Камеруна со счётом 3:0 (25:14, 26:15, 25:10). В составе команды Серджио Бузато по 13 очков набрали Ирина Воронкова и Ирина Королёва.

Завтра, 15 сентября, российские волейболистки сыграют с командой Японии.

В Кубке мира также принимают участие сборные Сербии, Нидерландов, Китая, Южной Кореи, Бразилии, Аргентины, США, Доминиканской Республики и Кении. Победитель будет определён по итогам кругового турнира. Соревнования завершатся 29 сентября.

В 2015 году победителем женского Кубка мира стала сборная Китая. Серебро завоевали сербки, бронза досталась американкам. Сборная России продемонстрировала четвёртый результат.