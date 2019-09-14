Миллер стала третьей в беге на 400 м на мемориале Сколимовской в Польше
Российская легкоатлетка Полина Миллер стала бронзовым призёром на международном турнире «Мемориал Камилы Сколимовской», который проходит в Хожуве (Польша). Победу одержала американка Эллисон Феликс.
Николай Вербицкий показал пятый результат в беге на 1000 м. Первенствовал поляк Марцин Левандовский.
Ранее в рамках этих соревнований победу в прыжках в высоту одержала Мария Ласицкене с результатом 1,94 м.
Лёгкая атлетика. Мемориал Камилы Сколимовской. Хожув, Польша
Женщины. 400 м
1. Эллисон Феликс (США) – 51,47.
2. Юстина Свенти (Польша) – 51,54.
3. Полина Миллер (Россия) – 52,41.
Мужчины. 1000 м
1. Марцин Левандовский (Польша) – 2.21,01.
2. Адам Кщот (Польша) – 2.21,42.
3. Михаль Розмыс (Польша) – 2.21,72…
5. Николай Вербицкий (Россия) – 2.22,96.
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