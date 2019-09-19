Женская сборная России по волейболу одержала четвёртую победу на Кубке мира
Женская сборная России по волейболу в матче пятого тура Кубка мира в Японии одолела команду Доминиканской Республики со счётом 3:2 (25:16, 25:23, 23:25, 23:25, 15:5).
Для подопечных Серджо Бузато это четвёртая победа в турнире. Ранее россиянки обыграли команды Камеруна (3:0), Японии (3:2) и Южной Кореи (3:0), а также проиграли сборной Китая (0:3).
22 сентября на старте второго этапа соревнований российские волейболистки сыграют с командой Сербии.
В Кубке мира также принимают участие сборные Нидерландов, Бразилии, Аргентины, США и Кении. Победитель будет определён по итогам кругового турнира. Соревнования завершатся 29 сентября.
В 2015 году победителем женского Кубка мира стала сборная Китая. Россиянки в минувшем розыгрыше стали четвёртыми.
КМ-2019 (ж). Кубок мира. 5-й тур
19 сентября 2019, четверг. 06:30 МСК
Доминиканская Республика
Окончен
2 : 3
Россия
Женская сборная России по волейболу победила Южную Корею на Кубке мира
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