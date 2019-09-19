Россияне Семёнов и Лешуков пробились в третий этап отбора на ОИ-2020
Россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков вышли в третий этап квалификационного турнира на Олимпийские игры в Токио по пляжному волейболу.
По итогам второго этапа россияне заняли второе место в группе G, уступив лишь представителям Бразилии Жорже Вандерлею и Андре Лайоле.
В заключительном матче группового этапа волейболисты из России обыграли австрийцев Робина Зайдля и Филиппа Валлера — 2:1 (15:21, 21:12, 15:6).
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