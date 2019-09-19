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Россия претендует на проведение чемпионата Европы по гандболу—2024

Россия претендует на проведение чемпионата Европы по гандболу—2024
Другие / Гандбол 0

Федерация гандбола России подала в Европейскую федерацию гандбола заявку на право организации чемпионата Европы 2024 года среди женщин. Об этом сообщается на официальном сайте ФГР.

Согласно заявочной книге «Россия 2024», матчи чемпионата Европы примут пять арен в четырёх городах:

Краснодар, «Баскет Холл» – предварительный раунд;
Москва, «Крылатское» – предварительный раунд;
Санкт-Петербург, «Сибур Арена» – предварительный и основной раунды;
Ростов-на-Дону, новый дворец спорта «Гандбол Арена» – предварительный раунд;
Москва, «ВТБ Арена» – основной раунд и финальный этап.

Напомним, на чемпионате Европы—2024 впервые в истории сыграют 24 команды, а не 16. Соревнования пройдут в период с 28 ноября по 15 декабря 2024 года.

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