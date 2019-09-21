Баев — о золоте ЧМ: на чемпионате России в какой-то мере пришлось тяжелее

Российский борец вольного стиля Давид Баев, завоевавший золотую медаль на чемпионата мира по спортивной борьбе в Нур-Султане (Казахстан), прокомментировал свой успех.

«Победить на чемпионате мира сразу с первого раза, дебютируя, конечно, очень приятно. Вчера утром узнал свою сетку и понял, что придётся сложно. С другой стороны, если приехал на чемпионат мира — какая разница, когда и с кем встречаться. Если приехал выигрывать, не имеет значения жеребьевка, всё равно придётся побеждать всех сильнейших. И не смотрите на счёт, с которым я прошёл всех соперников — везде были свои нюансы, в любой момент всё могло повернуться по-другому. Вот как сейчас в финале: в первой «завязке» казахстанец «забрал» голову, взял два балла, повёл. Пришлось включаться уже по полной программе.



Правда ли, что на чемпионате России в Сочи пришлось тяжелее? В какой-то мере. Чтобы дойти до решающей схватки, пришлось взять три реванша. Иными словами, эти ребята у меня уже когда-то выигрывали. Ну вы знаете, что случилось тогда в финале (Баев был объявлен победителем, несмотря на равный счёт — 10:10, так как сделал более крупное результативное действие. — Прим. «Чемпионата»). Эпичная схватка была, немого даже рад, что здесь не пришлось так нервничать.



Да, знаю, что победил в неолимпийской весовой категории и придётся делать выбор: худеть до 65 или набирать до 74. Мой чистый вес — 72, и логичнее было бы подняться в 74, но там Заурбек Сидаков, ставший в Нур-Султане двукратным чемпионом мира, в 65 кг — другой чемпион мира — 2019, Гаджимурад Рашидов… Гонять столько килограммов будет крайне тяжело. Не знаю, не будем забегать вперёд, отдышимся, а там определим с тренерами стратегию в олимпийский сезон. Много вариантов может быть», — передаёт слова Баева корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.