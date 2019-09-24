Пацев: важно понимать, что РУСАДА и Московская лаборатория — отдельные структуры

Спортивный юрист Артём Пацев выразил мнение по поводу ситуации вокруг Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в свете выявления Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) несоответствия данных Московской лаборатории. Из-за этого Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония).

«Если манипуляции, о которых говорит ВАДА и производились, то в стенах Московской лаборатории. Важно понимать, что РУСАДА и Московская лаборатория — это две отдельные структуры. Руководство РУСАДА никогда не было руководством Московской лаборатории — и наоборот. Поэтому обвинять руководство РУСАДА в манипуляции базами данных точно не стоит. Передачей проб ВАДА нынешнее руководство РУСАДА не занималось и в этом процессе не участвовало. Заявления ВАДА не дают полного понимания, о каких манипуляциях с пробами или базой идёт речь.

Базы данных, которыми пользуется ВАДА для сверки с нынешними данными, предоставлены именно Родченковым и Соболевским. Они гипотетически имели возможность вносить туда любые изменения. Мы знаем — и это признано ВАДА, что они сами эту базу создавали и в любой момент могли оба, даже в удалённом доступе, вносить изменения на протяжении весьма длительного времени, даже после бегства Родченкова в США», — приводит слова Пацева «РБК».

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