Ганус — о несоответствиях в данных лаборатории: ВАДА не считает это случайностью

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал информацию об обнаруженных ВАДА несоответствиях в данных Московской антидопинговой лаборатории.
«Значительные изменения, выявленные ВАДА, и направление требований в российскую спортивную организацию вызваны важностью поддержания общественного доверия к целостности российского спорта и Всемирной антидопинговой программе, составной частью которой является Россия.
По мнению специалистов ВАДА, характер искажений электронной базы таков, что говорить о его случайном характере не приходится, с учётом того, что эти предполагаемые искажения произведены в том числе и за последние два года. К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса, время, отведённое на это, уже прошло. От российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре", — приводит текст открытого письма Гануса ТАСС.
ВАДА дало российской стороне три недели для предоставления объяснений.
- 30 сентября 2019
-
11:55
-
11:45
-
11:37
-
11:07
-
10:43
-
09:49
-
09:36
-
09:05
-
08:44
-
00:57
-
00:48
-
00:27
-
00:26
-
00:19
-
00:15
-
00:07
- 29 сентября 2019
-
23:51
-
23:36
-
23:25
-
23:11
-
22:50
-
22:40
-
21:37
-
20:45
-
20:37
-
20:29
-
19:41
-
19:23
-
19:06
-
18:52
-
18:45
-
18:31
-
17:58
-
17:55
-
17:36