Ганус — о несоответствиях в данных лаборатории: ВАДА не считает это случайностью

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал информацию об обнаруженных ВАДА несоответствиях в данных Московской антидопинговой лаборатории.

«Значительные изменения, выявленные ВАДА, и направление требований в российскую спортивную организацию вызваны важностью поддержания общественного доверия к целостности российского спорта и Всемирной антидопинговой программе, составной частью которой является Россия.

По мнению специалистов ВАДА, характер искажений электронной базы таков, что говорить о его случайном характере не приходится, с учётом того, что эти предполагаемые искажения произведены в том числе и за последние два года. К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса, время, отведённое на это, уже прошло. От российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре", — приводит текст открытого письма Гануса ТАСС.

ВАДА дало российской стороне три недели для предоставления объяснений.