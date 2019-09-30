Феликс побила рекорд Болта по числу золотых наград на ЧМ по лёгкой атлетике

Американская бегунья Эллисон Феликс, специализирующаяся на дистанциях 100, 200 и 400 метров, стала 12-кратной чемпионкой мира, опередив по количеству золотых наград, завоёванных на первенствах планеты, ямайского спринтера Усэйна Болта, в активе которого 11 наград высшей пробы. 12-е золото Феликс завоевала в составе сборной США, накануне выигравшей смешанную эстафету 4х400 м на чемпионате мира—2019 в Дохе с мировым рекордом.
Вместе с Феликс в финале бежали Уилберт Лондон, Кортни Около и Майкл Черри. Американцы пробежали эстафету за 3 минуты 9,34 секунды.
33-летняя Феликс также является единственной в истории женской лёгкой атлетики шестикратной олимпийской чемпионкой.
Чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал в Дохе 27 сентября и завершится 6 октября.
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