Сборная США выиграла смешанную эстафету на ЧМ-2019, обновив мировой рекорд

Сборная США выиграла финал в смешанной эстафете 4х 400 м на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар), попутно обновив установленный ранее мировой рекорд.



Накануне Ричард Тирелл, Джессика Бёрд, Жасмин Блокер и Оби Игбокве одержали победу в квалификации с результатом 3 минуты 12,42 секунды. В финале их соотечественники Уилберт Лондон, Аллисон Феликс, Кортни Около и Майкл Черри смогли превзойти это время. Американцы пробежали эстафету за 3 минуты 9,34 секунды.



Серебряная награда досталась команде Ямайки, бронза у сборной Бахрейна.



Смешанная эстафета 4х400 м в 2020 году впервые будет представлена на Олимпийских играх в Токио. В Дохе этот вид программы дебютировал на чемпионате мира.

Российские легкоатлеты в этом виде программы участия не принимали, так как выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе из-за дисквалификации ВФЛА.