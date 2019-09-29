Сборная США выиграла смешанную эстафету на ЧМ-2019, обновив мировой рекорд

Сборная США выиграла финал в смешанной эстафете 4х 400 м на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар), попутно обновив установленный ранее мировой рекорд.
Накануне Ричард Тирелл, Джессика Бёрд, Жасмин Блокер и Оби Игбокве одержали победу в квалификации с результатом 3 минуты 12,42 секунды. В финале их соотечественники Уилберт Лондон, Аллисон Феликс, Кортни Около и Майкл Черри смогли превзойти это время. Американцы пробежали эстафету за 3 минуты 9,34 секунды.
Серебряная награда досталась команде Ямайки, бронза у сборной Бахрейна.
Смешанная эстафета 4х400 м в 2020 году впервые будет представлена на Олимпийских играх в Токио. В Дохе этот вид программы дебютировал на чемпионате мира.
Российские легкоатлеты в этом виде программы участия не принимали, так как выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе из-за дисквалификации ВФЛА.
- 30 сентября 2019
-
00:07
- 29 сентября 2019
-
23:51
-
23:36
-
23:25
-
23:11
-
22:50
-
22:40
-
21:37
-
20:45
-
20:37
-
20:29
-
19:41
-
19:23
-
19:06
-
18:52
-
18:45
-
18:31
-
17:58
-
17:55
-
17:36
-
16:19
-
15:38
-
15:25
-
14:56
-
14:01
-
13:52
-
12:58
-
12:34
-
12:28
-
11:39
-
11:13
-
10:54
-
10:33
-
10:25
-
09:52